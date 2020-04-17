Для челябинских водителей экстренных служб организуют бесплатный шиномонтаж

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17 апреля 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Федеральная сеть шиномонтажных мастерских «5 колесо» будет бесплатно обслуживать автомобили скорой помощи, МЧС, полиции, Росгвардии, коммунальных служб в период пандемии коронавируса.

Инициатива сети шиномонтажных мастерских получила название «Одна страна — одна команда». В период изоляции сотрудники компании «5 колесо» намерены бесплатно помогать тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом.

«Мы верим, что в этот непростой период вся страна может стать одной командой, поэтому приняли такое решение», — отметили организаторы акции.

Шиномонтажные мастерские во всех регионах будут работать круглосуточно. Записаться на обслуживание можно на сайте 5koleso.pro . Отметим, что южноуральцы начали активно менять зимнюю резину на летнюю, поэтому предложение компании очень актуально. Федеральная сеть «5 колесо» представлена в 14 регионах страны.