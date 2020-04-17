Сотни заражённых пересекли границу: Китай закрыл все наземные пункты пропуска на границе с Россией

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17 апреля 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая Газета

Pixabay

Ещё пару недель назад в пограничном с Россией китайском городе Суйфэньхэ царило спокойствие. Однако число завозных заболеваний за считаные дни выросло до 326. Здесь объявлен жесткий карантин по типу Уханя. Все зараженные прибыли в Китай из Москвы через Владивосток рейсами российских авиакомпаний с 29 марта по начало апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах.

Изначально именно Приморский край находился под самой большой угрозой. В то время как в Китае закрывали все учреждения и вводили жёсткие карантинные меры, по улицам Владивостока гуляли тысячи туристов из Китая, Южной Кореи и Японии. Сейчас в Приморье выявлено только 49 случаев заражения. Почти все из них – ввозные из Европы или других регионов РФ, а не из Китая, чего изначально опасались.

Недавно граждане Китая начали массово возвращаться домой, пользуясь российской границей, у многих из них впоследствии был выявлен коронавирус. Сначала — у единиц, потом — у десятков, сейчас счет пошел на сотни. После этого власти Власти КНР закрыли все наземные погранпереходы на российско-китайской границе и официально уведомили российскую сторону, что пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) будет по-прежнему закрыт для пассажирского сообщения после 13 апреля. Также сохраняется запрет на перемещение пассажиров через пропускной пункт Забайкальск - Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия).

В пострадавший от заражённых китайцев город Суйфэньхэ ввели в эксплуатацию «мобильный госпиталь» для лечения больных COVID-19. Госпиталь был разработан Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией и отправлен в город Первым госпиталем Китайского медицинского университета. Он состоит из автомобиля удаленной консультации и автомобиля с рентген-оборудованием. Кроме этого, в городе введен жесткий карантин. Каждой семье выдан пропуск на одно лицо для выхода один раз в три дня с целью приобретения продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости. Обязательным является ношение масок и измерение температуры тела.

К сожалению, масштаб трагедии только предстоит оценить. Все заболевшие китайцы летели обычными рейсами «Аэрофлота» вместе с другими пассажирами, находились в аэропорте Шереметьево. В Приморье один из зараженных успел навестить земляков на рынке в Уссурийске.

Обеспокоенность высказал губернатор Приморья Олег Кожемяко в обращении к президенту Владимиру Путину: «Все они прибыли из Москвы, по восемь часов летели с нашими соотечественниками. По прибытии наши соотечественники должны соблюдать двухнедельный карантин в домашних условиях. За ними ведется медицинское наблюдение, мы им даем все предписания. Сегодня ситуация с транзитными пассажирами, с гражданами КНР, вызывает серьёзную озабоченность наших граждан, люди просто боятся. Я специально приготовил фото, вы можете видеть, как они летят, в каких костюмах, в наших самолётах. Конечно, это вызывает определённую социальную напряжённость». По мнению губернатора, необходимо организовать чартерные рейсы из Москвы непосредственно в Пекин, чтобы исключить распространение вируса.

Несмотря на то, что граница закрыта, китайцы продолжают прибывать во Владивосток. Есть ли среди них заражённые, неизвестно. Непонятно и то, насколько им придётся задержать в России.