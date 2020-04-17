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В Крыму психоневрологический интернат в Красногвардейске будет закрыт на карантин

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму психоневрологический интернат в Красногвардейске будет закрыт на карантин
Психоневралогический интернат, фото: соцсети

Психоневралогический интернат в Красногвардейске со вторника будет переведен в закрытый режим работы.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции рассказала министр труда и соцзащиты Елена РОМАНОВСКАЯ.

Напомним, что ранее стало известно, что один из работников учреждения контактировал с больным коронавирусом. Кроме этих данных РОМАНОВСКАЯ не привела дополнительных аргументов для введения ограничений в отношении интерната и поблагодарила коллектив за понимание. По ее словам, «подопечные полностью обеспечены всем необходимым» и организован ежедневный подвоз обедов для сотрудников.  

Напомним, что ранее власти Крыма вынуждены были закрыть на карантин городскую больницу в Армянске, среди пациентов которой обнаружили больного коронавирусом. А вчера обсерватором стал монастырь на Фиоленте, куда заразу занес паломник.

ГБ

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