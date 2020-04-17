Аксенову «настучали», что «горячие линии» в Крыму постоянно заняты

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17 апреля 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Горячая линия, фото соцсети

Несмотря на то, что министр информации заявлял об их отличной разговороспособности, сегодня АКСЕНОВУ «настучали», что линии молчат.

На заседании штаба 17 апреля 2020 года министр труда и социальной политики Крыма Елена РОМАНОВСКАЯ доложила главе региона, что горячие линии «проверялись нашими службами» и выяснилось, что «они действительно постоянно заняты».

РОМАНОВСКАЯ объяснила это тем, что «не хватает телефонных линий и людей, которые должны принимать эти звонки».

«Какая помощь вам необходима? Если дополнительное финансирование – пожалуйста», - обратился Сергей АКСЕНОВ к министру информации АФАНАСЬЕВУ, в чьем ведении находится обеспечение коммуникаций. Далее АКСЕНОВ распорядился, чтобы горячие линии работали в полном объеме.

Напомним, что на заседаниях штаба проходивших ранее, АФАНАСЬЕВ докладывал, что работоспособность горячих линий регулярно проверяется и не вызывает нареканий.