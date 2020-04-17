Аксенову «настучали», что «горячие линии» в Крыму постоянно заняты

Несмотря на то, что министр информации заявлял об их отличной разговороспособности, сегодня АКСЕНОВУ «настучали», что линии молчат.
На заседании штаба 17 апреля 2020 года министр труда и социальной политики Крыма Елена РОМАНОВСКАЯ доложила главе региона, что горячие линии «проверялись нашими службами» и выяснилось, что «они действительно постоянно заняты».
РОМАНОВСКАЯ объяснила это тем, что «не хватает телефонных линий и людей, которые должны принимать эти звонки».
«Какая помощь вам необходима? Если дополнительное финансирование – пожалуйста», - обратился Сергей АКСЕНОВ к министру информации АФАНАСЬЕВУ, в чьем ведении находится обеспечение коммуникаций. Далее АКСЕНОВ распорядился, чтобы горячие линии работали в полном объеме.
Напомним, что на заседаниях штаба проходивших ранее, АФАНАСЬЕВ докладывал, что работоспособность горячих линий регулярно проверяется и не вызывает нареканий.