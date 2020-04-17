В Краснодаре пройдет

Аргументы Недели → Общество 13+

17 апреля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Форум пройдет в Краснодаре 21 мая 2021 года. Организатором является федеральное аграрное издание «Журнал Агробизнес». Мероприятие будет проходить одновременно в он-лайн и офф-лайн форматах.

Основные темы форума в 2021 году: «Обработка почвы: вспашка, культивация, внесение удобрений», «Семена: обработка, сев. Потенциал и качество семенного материала», «Прибыльная защита растений», «Уборка урожая: механизация, агромониторинг с применением цифровых технологий».

Такие темы будут вынесены на обсуждение: «Обработка почвы: вспашка, культивация, внесение удобрений», «Семена: обработка, сев. Потенциал и качество семенного материала», «Прибыльная защита растений», «Уборка урожая: механизация, агромониторинг с применением цифровых технологий» и другие.

Приглашаются к участию в мероприятии руководители агрохолдингов, главы КФХ, производители агрохимии и СЗР, компании-поставщики оборудования и спецтехники, компании-производители семян, представители органов власти, национальных союзов, ассоциаций.

Оргкомитет форума:

По вопросам делегатского участия: +7 (909) 450-36-10, +7 (967) 308-88-94

По вопросу выступления: +7 (988) 248-47-17

events@agbz.ru

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