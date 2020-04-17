В Новороссийске на предпринимателя завели уголовное дело за неуплату налогов

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17 апреля 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Новороссийске индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Следственным отделом по городу Новороссийску краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч.1 ст.198 УК РФ).

Установлено, что мужчина является индивидуальным предпринимателем с 2017 года и осуществляет свою деятельность в сфере оказания транспортных услуг. По версии следствия, в 2018 году он предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за второй и третий кварталы 2018 года с недостоверными сведениями. В налоговые декларации подозреваемый внес заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с рядом контрагентов. В результате предприниматель уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 3,7 миллиона рублей, что составило крупный размер.

В настоящее время назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к установлению имущества подозреваемого, на которое в рамках обеспечительных мер может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.