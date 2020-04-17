Сочинские предприниматели смогут не платить аренду за муниципальное имущество

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17 апреля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели. Кубань», Ирина СИЗОВА ]

Мараторий на взыскание платежей введен в качестве мер поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения карантина при коронавирусе. Соответствующее постановление подписал сегодня глава города Алексей Копайгородский.

- Документ предусматривает приостановление взыскания арендных платежей до конца года. Это касается субъектов малого и среднего бизнеса, имеющих договоры аренды муниципальных помещений, - сообщили в администрации Сочи.

Для получения отсрочки необходимо обратиться по телефону в департамент имущественных отношений администрации города Сочи. В течение трех дней с момента подачи заявления будет подготовлено дополнительное соглашение. Кроме того в администрации Сочи разрабатывается документ, предусматривающий отсрочку платежей за аренду муниципальных земельных участков. Кроме того, для субъектов малого и среднего бизнеса предусмотрен перенос уплаты региональных и местных налогов, а также снижение кредитной нагрузки минимум на полгода. Краевые фонды будут выдавать предпринимателям займы на срок до года с минимальным процентом – от 0,1 до одного процента годовых.