Южноуральские медики получат новую партию защитных средств от коронавируса

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17 апреля 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Иван Иванов ]

Медики получили средства защиты. Фото пресс-службы РМК

Более 150 больниц и станций скорой помощи Челябинской области получат средства защиты от коронавируса, которые поступили на Южный Урал в составе гуманитарного груза.

Напомним, в Челябинскую область поступила вторая партия средств защиты от РМК для медиков: защитные маски, очки, костюмы, перчатки, антисептики. Медицинские изделия получат не только специализированные стационары по лечению коронавируса, но и больницы широкого профиля. Первую партию гуманитарной помощи доставили вчера, 16 апреля, в Областную клиническую больницу № 3 г. Челябинска.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ОКБ № 3 Антон Юлин отметил, что медицинское учреждение полностью готово для приема больных с коронавирусом. Для этого есть все необходимое оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты слежения за состоянием больных с полным набором функций до прямого изменения артериального давления, консолями для подачи сжатого воздуха, кислорода, инфузионные насосы и функциональная кровать для профилактики тромбов и пролежней.

Директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин отметил: «Распространение коронавируса набирает обороты. Поэтому мы считаем своей задачей минимизировать последствия, а это напрямую зависит от защищенности врачей. Такая гуманитарная помощь - это дополнительная возможность не только сказать, но и доказать на деле, что мы уважаем и ценим труд врачей и всех тех людей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом».

Общий объем гуманитарной помощи составил около 100 тонн медицинских изделий, он предназначен для Челябинской и Свердловской областей. Напомним, по данным на 17 апреля, в Челябинской области зарегистрировано 64 случая заражения коронавирусом, 29 человек уже выписаны из больниц.