Жители Краснодара получили фейковые письма якобы от ФССП

Аргументы Недели → Общество 13+

17 апреля 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Жители г. Краснодара зафиксировали распространение фейковых писем, рассылаемых якобы ФССП. В почтовых ящиках стали появляться информационные уведомления от микрофинансовых организаций о том, что в определенное время придут судебные приставы для описи и ареста имущества, если в срочном порядке не погасите свою задолженность.

Руководство Управления службы судебных приставов по Краснодарскому краю просит жителей города и края не реагировать на подобные провокации злоумышленников и сообщать о подобных фактах в полицию. Любые официальные сведения публикуются на официальном сайте ФССП, никаких подобных писем по инициативе судебных приставов не распространялось.

В настоящий момент, ввиду действующего карантина, судебные приставы не осуществляют выходы по адресам должников. Всю информацию о работе ведомства можно получить по телефону горячей линии: (861) 262-04-74, (861) 262-12-43