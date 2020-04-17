Ежегодный международный форум «Плоды и овощи России 2020» состоится в Краснодаре

Аргументы Недели → Общество

17 апреля 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре 18 сентября 2020 года начнёт работу ежегодный международный форум «Плоды и овощи России 2020». Форум станет площадкой для обмена опытом между коллегами из разных субъектов РФ. Также в рамках форума участники получат возможность заключить взаимовыгодные деловые контракты, встретиться с партнёрами и целевой аудиторией, увеличить объёмы продаж, расширить географию сбыта.

В работе форума примут участие руководители ведущих агрохолдингов и сельхозпредприятий, плодоовощеводческих компаний, тепличных комбинатов, директора предприятий по переработке и хранению плодоовощной продукции, первые лица крупнейших агропарков и оптово-распределительных центров, а также эксперты в агрологистике, представители крупнейших торговых сетей, национальных союзов и ассоциаций, инвестиционных компаний, банков и органов власти.

Программа форума направлена на реализацию Федерального Закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы».

Участники обсудят стратегии развития индустрии, технологии хранения и предпродажной подготовки, каналы сбыта. Основные вопросы, которые будут обсуждаться. Российское овощеводство открытого и закрытого грунта. Состояние отрасли и перспективы развития. Государственная поддержка. Перспективы и болевые точки отрасли плодоводства: какие изменения назрели? Технологии хранения и предпродажной подготовки фруктов и овощей для эффективной реализации. Инфраструктура сбыта плодов и овощей. Как реализовать?

Прошлый форум прошёл в Краснодаре и собрал около 200 участников из 17 регионов РФ и 6 стран мира: России, Украины, Нидерландов, Италии, Испании и Польши. Мероприятие посетили руководители предприятий и эксперты сфер защищенного и открытого грунта, садоводства, а также смежных отраслей. На одной площадке встретились представители плодоовощных компаний и тепличных комбинатов, крупных торговых сетей, производители оборудования и агрохимии.

Подробнее ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте форума http://fruitforum.ru/ Мероприятие будет проходить одновременно в он-лайн и офф-лайн форматах.