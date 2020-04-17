Аргументы Недели → Общество 13+

17 апреля 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Иркутской области собаку и ее хозяина, вернувшихся из Бангкока, посадили на двухнедельный карантин «без права выгула». Это первое домашнее животное, которое поместили в обсерватор в Прибайкалье.

«На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения животных опубликована информация о том, что несколько собак, домашних кошек и тигр оказались заражены COVID-19. Таким образом, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в популяциях домашних животных в пунктах пропуска через госграницу РФ организована работа по выдаче гражданам, прибывающим с животными из стран, неблагополучных по COVID-19, постановлений об изоляции на 14 дней», — цитирует Интерфакс пресс-службу Россельхознадзора региона.

В случае нарушения требований ведомства мужчине может грозить штраф до четырех тысяч рублей.