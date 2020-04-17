Депортация жителей Латвии: сердце, расколотое надвое

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17 апреля 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Депортация латышей, фото: соцсети

Депортация жителей Латвии… Еще ее называют «июньской депортацией» 1941 года. Она затронула более 15 тысяч латвийцев. Сухая статистика. Но за каждой единицей есть человеческая жизнь и судьба.

Немного меньше месяца в республике Коми был совершен акт вандализма: на памятнике погибшим от репрессий латышам была «нарисована» нацистская свастика. Этот памятник создали латыши, которые находились в лагерном заключении. Они посвятили его тем погибшим землякам, которые уже никогда не увидят своей родины. Об был установлен в 1956 году.

А в 2020 году на памятнике появилась фашистская свастика. Зачем? Почему? Что эти люди, которые пережили ад на земле, а сейчас покоятся в России, сделали тем, кто поглумился над их памятью? Ничего!

Это очень глубокий вопрос. Это политический вопрос. Вопрос ненависти в «сегодняшнем дне». Вопрос непонимания. Вопрос боли.

Мне, как человеку, больно. В моей семье есть депортированные из Латвии. В Сибирь. Им повезло, и они вернулись в Латвию. Есть родные из Сибири, из Красноярска, которые уехали вместе с депортированными в Латвию, и создали семью. В этой семье родилась и я.

Моя родина - Рига. Моя родина – Красноярск. У меня сердце, расколото надвое. Уверяю, что таких семей в Латвии очень, очень много. И нет среди них тем, которые заслужили слово «нацист» или гитлеровскую символику. Почему? Да потому, что люди, прошедшие ад лагерей, знают цену жизни. Знают, что такое насилие, разлука, смерть. Они хотели жить. Они хотели мира. На своей земле. Но так сложилось, что многие из них остались лежать на сибирской земле. Так за что над ними поглумились?

Депортация – насильственное переселение. Насильственное.

Как проходила депортация жителей Латвии перед ВОВ?

Специально для «Аргументов Недели» интервью полковника КГБ ЛССР в отставке.

-В связи с чем возникла депортация жителей Латвии в мае-июне 1941 году?

-На пороге уже «стояла» война. А в Латвии был уже советский строй. Понимаете, Латвия всегда стояла особняком для советского режима. Вы знаете, что когда вошли советские танки (в прямом смысле слова) в Латвию, то многих жителей просто расстреляли. Причины разные: не понимание советской власти, родственники, например, в Германии, не так, может, ответили «красному начальнику». Много причин. Советская власть не считала, что жители Прибалтики – надежные «товарищи». И нужна была «очистка» перед войной. А куда отправить «опасного элемента»? Подальше. Чем плоха Сибирь? Помните? Дальше Сибири не сошлют. Я сейчас говорю только о депортации в Сибирь. Ссылали и в Казахстан и т.д.

-Я понимаю, что советская власть боялась, видимо, антисоветских мятежей в тылу, если начнется война?

-Вы понимаете правильно. Депортация производилась быстро. Было постановление ЦК ВКП (б) от 16 мая 1941 года, и буквально через неделю началась «очистка». Это была определенная борьба с «пятой колонной».

-По какому «признаку» высылали жителей Латвии? Только латышей?

-Что вы! В Латвии до 40 года мирно жили латыши, русские, евреи, немцы. Можно было получить среднее образование на любом из перечисленных языков. Но, надо отдать должное, что жители Прибалтики свободно говорили на нескольких языках. И проблем не было. Нет, депортировали и латышей, русских…

-Но ссылали всей семьей. С детьми. Увозили эшелонами.

-Да, увозили эшелонами. Хорошо, что это было лето. Не так холодно. Сопровождали такие эшелоны врач, фельдшер. Можно было взять с собой одежду, кухонные принадлежности, деньги (если были). Но вы же понимаете, что многие в таких эшелонах не добирались до пункта назначения. Путь очень неблизкий. Многие заболевали… Кому-то «повезло»: его высадили на станции в пути и отправили в больницу. Кто-то просто не доехал. Но самое страшное было по приезду: многие не выдерживали первый год… Не выдерживали суровой сибирской зимы. Да и холодные бараки мало кто выдерживал. Но был и более страшный момент…

-Какой?

-Мужчин, старше 16 лет отправляли в лагеря. Это еще «хорошо». Иных расстреливали. Прибывали в ту же Сибирь женщины, дети, бывало, что и старики. Но их было мало. Обычно, больных и старых людей отправляли в вагонах для скота. Выживут… или нет. Я хочу сказать, что вопрос о депортации сложный и болезненный. Почему, например, для латышей так важен латышский язык? Это идет именно со времен «очистки». Вы знаете, что каждый ссыльный был под постоянным надзором. Был, например, запрет разговаривать на латышском языке. Взрослые люди еще помнили свой язык, а детки… А ведь это язык их Родины.

-Но были и такие латвийцы, которые остались в Сибири.

-Были. Кто-то умер, кто-то побоялся вернуться в Советскую Латвию, кто-то не смог. Я разговаривал с латышами из Сибири. Поверьте, в их душе всегда боль. Боль и память. Вы правы, их сердца, расколоты надвое.

-Благодарю.

Мне больно за осквернение памятника. Мои депортированные близкие были врачами. Они помогали тем, кому нужна была их помощь. Не делили людей по национальному признаку. Есть могилки моих родных в Сибири. Жаль, что в нашей семье об этом не говорили. Видимо, боль была больше слов.

Мне стыдно за тех, кто «объединил» всех латвийцев и «отомстил» нацистской свастикой.

Мне за них стыдно… А должно им!

На Руси всегда было принято с почтением относиться к мертвым. Зачем тогда?