Мишустин решил отказаться от единого списка системообразующих предприятий

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16 апреля 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]

М. Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Правительство отказалось от единого списка системообразующих предприятий. Компании, включенные в список, могут рассчитывать на дополнительную поддержку правительства. Решение отказаться от единого списка принял глава кабмина Михаил Мишустин.

В конце марта специальная правительственная комиссия расширила перечень, в который входили 200 компаний, более чем в три раза. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 16 апреля, предложил не утверждать жесткий список системообразующих компаний, отраслевые министерства должны постоянно мониторить ситуацию и вести свои списки.

По его оценке, это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться, и компании могут входить и выходить из списка.