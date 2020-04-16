Мишустин решил отказаться от единого списка системообразующих предприятий

Правительство отказалось от единого списка системообразующих предприятий. Компании, включенные в список, могут рассчитывать на дополнительную поддержку правительства. Решение отказаться от единого списка принял глава кабмина Михаил Мишустин.
В конце марта специальная правительственная комиссия расширила перечень, в который входили 200 компаний, более чем в три раза. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 16 апреля, предложил не утверждать жесткий список системообразующих компаний, отраслевые министерства должны постоянно мониторить ситуацию и вести свои списки.
По его оценке, это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться, и компании могут входить и выходить из списка.