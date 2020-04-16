По инициативе Собянина Москва выделит на субсидии МСП 20-30 млрд рублей

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16 апреля 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин, фото соцсети

В рамках реализации инициативы мэра Сергея Собянина о дополнительном выделении от 20 до 30 млрд руб. для субсидирования процентных ставок субъектов малого предпринимательства вВласти столицы прорабатывают вопрос сотрудничества с банками по предоставлению субсидий столичному бизнесу по упрощенной форме. Об этом в четверг сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы прорабатываем сейчас наше взаимодействие с крупнейшими банками. В первую очередь это Сбербанк, который является одним из крупнейших держателей кредитного портфеля субъектов малого предпринимательства. Мы сделаем формат предоставления субсидий в максимально упрошенной форме. Подпишем необходимые соглашения с банковским сектором, чтобы предприниматель мог обратиться за соответствующей мерой поддержки, направив простое заявление в электронной форме», - сказал заммэра.

Ранее мэр Москвы объявил, что правительство столицы приняло решение реализовать третий пакет мер по поддержке бизнеса столицы

Третий пакет поддержки московского бизнеса включает в себя отсрочку до 31 декабря 2020 года уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для кинотеатров, организаций допобразования, санаториев и домов отдыха, организаторов выставок и конференций. Таких организаций в столице в общей сложности около 300.

Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее, чем на 50%. Эта мера должна помочь порядку 1,4 тыс. гостиниц.

Также собственники, которые используют свою недвижимость для ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела, получат компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 года. Таких организаций в общей сложности около 2,6 тыс.

Помимо этого, строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет.

Кроме того, около 3,3 тыс. предпринимателей ранее заключили договоры выкупа недвижимости, арендуемой у города. Чтобы помочь им, выкупные платежи II квартала будут перенесены на конец 2020 года.

Также будет запущена беспрецедентна программа кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от вида деятельности. По новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности ставка будет субсидирована до 8%.

Для участия в кредитной программе правительство Москвы ставит предпринимателям единственное условие - расходовать средства на бизнес, действующий на территории Москвы, надеется, что приоритетом будет выплата зарплаты.