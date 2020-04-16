Главу Кубани попросили продлить карантин

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16 апреля 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Руководители медицинских организаций Краснодарского края в ходе видеоконференции попросили главу региона Вениамина Кондратьева продлить режим карантина, сообщает пресс-служба администрации региона.

Вениамин Кондратьев поблагодарил медиков за слаженную работу и сообщил, что на этой неделе медучреждения получат 1 млн защитных масок. Также Кондратьев сказал, что ближайшие две недели будут решающими в борьбе с коронавирусом.

«Сколько бы не было у нас томографов, аппаратов ИВЛ – без вас эта аппаратура работать не будет, станет антуражем. Вы на самом ближнем рубеже борьбы с инфекцией. Берегите свое здоровье. Сегодня в ваших руках жизнь всего края», — сказал губернатор.

Главный врач специализированной клинической инфекционной больницы Сергей Зотов рассказал, что в Краснодарском крае отмечается рост числа зараженных, но он протекает медленно.

Однако пик заболеваемости на Кубани еще не пройден.