Правозащитник Лев Пономарёв: общественность должна обратить внимание на бунт в колонии ИК-15 Иркутской области

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16 апреля 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Лев Пономарев

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9 апреля в колонии ИК-15 Иркутской области произошёл бунт. В результате возникшего пожара уничтожена промышленная зона колонии. По крайней мере один человек погиб. Правозащитники требуют от федеральной власти расследования, наказания виновных и предотвращения таких событий в будущем. Они считают, что для наказания будут выбраны козлы отпущения среди заключенных, которые получат дополнительные сроки, и немалые.

По данным местного управления ФСИН всё началось с того, что заключенный в штрафном изоляторе отказался от личного обыска и начал отталкивать сотрудников колонии. Однако как следует из видеообращения заключенного ИК-15 Обаленичева Антона, в вечернее время 9 апреля он был необоснованно избит сотрудниками колонии. На видео видны следы телесных повреждений в области горла, рук и тела. После этого 20 человек осужденных, возмущенные необоснованным, с их точки зрения, избиением Обаленичева, нанесли себе порезы вен, после чего они принудительно были вывезены с территории ИК-15.

За этим последовало восстание и других заключённых. Утром 10 апреля они отказались выйти на зарядку и потребовали объяснить им произошедшее 9 апреля и причину избиения Обаленичева. В обед в колонию прибыл начальник ГУФСИН по Иркутской области Сагалаков. В ходе его обращения к осужденным произошел бунт, в ходе подавления которого пострадало неустановленное количество осужденных. По официальной информации есть погибший. По информации правозащитников, на кадрах с места происшествия зафиксирован возможный факт превышения должностных полномочий с применением насилия со стороны сотрудников ГУФСИН. В своём обращении правозащитники попросили следственные органы дать правовую оценку обстоятельствам причинения вреда заключенным, проверить законность и установить обоснованность и соразмерность применения физической силы и спецсредств к каждому осужденному, а также возбудить уголовное дело по факту смерти осужденного.

По утверждениям правозащитника Льва Пономарева, который занимается этим делом, около 300 заключенных вывезено из ИК-15 Ангарска. Девять пострадавших во время подавления силовиками акции протеста поступили с травмами в медицинский изолятор при ИК-6 в Иркутске. Еще часть заключенных была переведена в СИЗО-1 Иркутска и СИЗО-6 Ангарска. Есть информация, что заключенных вывозили и в другие учреждения. Где кто находится, родственники и правозащитники не знают. "На протяжении пяти дней у адвокатов и правозащитников нет доступа к 300 заключенным, среди которых есть предполагаемые зачинщики бунта, участники и пострадавшие. А следствие над ними все это время активно ведется. Руководители УФСИН Иркутской области выпустили распоряжение о том, что адвокаты могут пройти в колонию и СИЗО только вместе со следователем. Такое распоряжение признано Иркутской адвокатской палатой незаконным, но даже оно не работает – следователи оказались вне досягаемости адвокатов. Адвокаты до сих пор не допущены к своим подзащитным", – отмечает Пономарев.

К утру 16 апреля стало известно, что два адвоката (В.Иванец и Д.Дмитриев) пытались пройти к своим доверителям. Иванца не допустили, сославшись на распоряжение главного санитарного врача ГУФСИН, при этом сам документ не показали. Дмитртеву сказали, что у его подзащитного Обаленичева адвокат якобы уже есть, фамилию назвать отказались. При этом, сестра Обаленичева, которая присутствовала при этом, сказала, что ни с кем, кроме Дмитриева, семья соглашения не заключала. От президента Адвокатской палаты Иркутской области известно, что заявка на гос. адвоката для Обаленичева на поступала.

Как отмечают правзащитники, когда происходят такие события, власть, как правило, делает все, чтобы их причины были скрыты от общества, и заявляет, что уголовные авторитеты дестабилизировали работу колонии, выдвигая незаконные требования и поблажки для себя. Есть опасения, что вышестоящие органы спустят расследование вниз, отдав его на откуп местным силовикам.