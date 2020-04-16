Эксперт рассказала, сколько раз в год нужно копать огород

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16 апреля 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Вскапывать огород нужно только весной, а осенью от этого следует воздержаться. Так, почва станет более рыхлой перед сезоном и не повредятся питательные каналы растений перед зимой. Такие рекомендации дала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Дачники зачастую перекапывают огород два раза в год: ранней весной и осенью. Они считают, что так почва станет более рыхлой и насыщенной воздухом, поэтому будет легче избавляться от сорняков. Но существует и противоположная точка зрения, что перекапывать не следует. Сохранить рыхлость земли можно, удобрив ее перегноем, а избавиться от сорняков поможет плоскорез.