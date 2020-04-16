Жители и гости Краснодара не соблюдают самоизоляцию

Аргументы Недели → Общество

16 апреля 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели. Кубань», Сергей Хабибов ]

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Индекс самоизоляции Краснодара продолжает ухудшаться. Вероятнее всего, связано это с теплыми погодными условиями. Сегодня с утра рйтинг составлял 2.3 балла а уже к вечеру изменился до 3 баллов, что явно указывает на то что режим не соблюдается.

В таблице и на карте — оценка уровня самоизоляции жителей городов. Чем выше значение, тем лучше:

0–2,4 балла. На улице очень много людей.

2,5–3,9 балла. На улице много людей.

4–5 баллов. На улице почти никого.

Таким образом, Краснодар попадает в зону риска (на улице очень много людей).

Мы призываем всех наших читателей соблюдать правила самоизоляции. Оставайтесь дома и не выходите без строгой необходимости.