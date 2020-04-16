Рошаль успокоил: «Победим, Нет ни одной инфекции, которая бы не кончалась»

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16 апреля 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Леонид Рошаль на пресс-конференции, посвященной работе волонтеров акции #МыВместе, высказал убеждение о том, что пандемия коронавирусной инфекции обязательно закончится. Как заявил Рошаль, нет ни одной инфекции, которая бы не кончалась.

«Победим, победим», – уверен президент Национальной медицинской палаты, доктор медицинских наук, профессор. «То, что эта чума закончится – она закончится, нет ни одной инфекции, которая бы не кончалась. Здесь важно, с какими потерями закончится», – сказал Леонид Рошаль.

Леонид Рошаль - детский хирург, президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

В России за сутки, по данным на 16 апреля, подтверждены 3448 новых случаев заражения коронавирусом. Всего заражены 27 938 человек.