Министр обороны Латвии «ждет» угрозу от России

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16 апреля 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, фото twitter.com

У большинства людей в Латвии, увы, все мысли о коронавирусе, работе и экономическом кризисе. А министр обороны Латвии Артис Пабрикс вновь озабочен «угрозой» от России.

Во время кризиса коронавируса внешние риски для безопасности Латвии не увеличились, однако кризис и не уменьшил угрозы со стороны России для стран Балтии. Так заявил латвийским СМИ министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Несмотря на то, что Россия вынуждена уделять внимание борьбе с коронавирусом внутри страны, это никоим образом не уменьшает угрозу со стороны России для стран Балтии.

«Мы не являемся страной одного вопроса, потому что все осознают, что Россия и Китай являются странами, которые несут различные потенциальные угрозы», -заявил министр обороны Латвии.

Г-н Пабрикс напомнил, что история знает примеры, когда проблемы с безопасностью возникли в момент, когда внимание мирового сообщества было приковано к другим вопросам. Например, вооруженный конфликт между Россией и Грузией в 2008 году начался тогда, когда внимание стран было приковано к олимпийским играм в Пекине.