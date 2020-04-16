Ввод пропусков в Москве снизил число людей в транспорте на 575 тыс человек

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16 апреля 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Проверка пропусков в метро, фото m.123ru.net

Количество людей, передвигающихся по Москве на личном и общественном транспорте сократилось за последние сутки на 575 тысяч человек. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы. Отмечается, что по сравнению со вторником 14 апреля 15 апреля число людей, передвигавшихся по Москве на личных автомобилях, снизилось на 429 тысяч человек.

«Мы также проанализировали количество уникальных людей, которые передвигались по Москве вчера, 15 апреля, на личном и общественном транспорте, и сравнили данные с позавчера, 14 апреля — в городе стало на 575 тыс. пассажиров меньше. Наиболее заметно снижение в количестве передвижений на личном транспорте — на 429 тыс. человек меньше. Дороги в Москве сегодня были на 85% свободнее, чем четыре недели назад», - говорится в сообщении.

По данным на 16 апреля дороги в Москве были на 85% свободнее, чем 4 недели назад, сообщили в ведомстве. По отношению к прошлому году трафик в метро сократился на 85%, на личных автомобилях – на 66%, в наземном городском транспорте – на 83%, на такси – на 63%. Напомним, что по указу мэра Москвы работа каршеринга в столице временно приостановлена для противодействия распространению коронавируса.