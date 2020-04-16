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В Петрозаводске семья, которую три недели искали следователи, нашлась дома на самоизоляции

, 17:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СК РФ по республике Карелия

В Петрозаводске семья, которую три недели искали следователи, нашлась дома на самоизоляции
Zamir Usmanov/Global Look Press

Семья с двумя детьми пропала в Петрозаводске три недели назад. Никто из ее членов не выходил на связь и никак не сообщал о себе. Полиция объявила их пропавшими без вести, но вчера нашла в квартире.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону. В ведомстве отметили, что семья находилась в режиме самоизоляции и ни с кем не общались, в том числе по телефонам и социальным сетям, двери никому не открывали. По данному факту сейчас проводится проверка. Ничего не сообщается о подробностях поиска и обнаружения семьи, указывается только, что никакого криминала в истории их исчезновения нет.

Ранее сообщалось, что многодетная семья, чтобы переждать эпидемию коронавируса, ушла в лес в Артемовском районе Свердловской области.

НС

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