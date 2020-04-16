В ОНК Москвы сообщили о снижении числа арестованных за административные правонарушения

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16 апреля 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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После введения в Москве дополнительных мер безопасности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в столице сократилось число арестованных за административные правонарушения.

О резком сокращении правонарушителей в спецприёмниках рассказали в ОНК. По данным ОНК, "в Москве действуют два спецприёмника для отбытия административного ареста". Члены ОНК посетили сегодня оба и обнаружили, что в спецприёмнике №1, рассчитанном на 62 человека, содержится всего 15 правонарушителей, а в спецприемнике №2 — всего шесть человек при лимите на 50.

По словам сотрудников спецприёмников, месяц назад в первом находилось порядка 55—60 арестованных, а во втором — 25—30. Они считают, что сокращение числа нарушителей в спецприёмниках объясняют введением режима самоизоляции.