Григорий Явлинский: Россию готовят к цифровому рабству

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16 апреля 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Политик и экономист Григорий Явлинский откликнулся на возмущение жителей Московского региона, связанное с первыми результатами введения электронных пропусков в столице. Свое отношение к происходящему политик выразил в публикации на личном сайте.

Напомним, что 15 апреля сотрудниками полиции на входах в московское метро была устроена массовая проверка пропусков, которая привела к столпотворениям в разгар эпидемии COVID-19. По словам Григория Явлинского, власть продемонстрировала полную неспособность управлять в ситуации форс-мажора.

«Налицо еще одно доказательство того, что в путинской системе действует отрицательный кадровый отбор. Это называется какократия, то есть власть худших. Люди занимают должности не благодаря конкуренции и профессиональным качествам, не с помощью социальных лифтов, а исключительно за счет лояльности режиму и его боссам, преданности и… серости. Потому что такие кадры - самые безопасные для авторитарной власти. Это же касается и губернаторского корпуса, и правительства», - заявил политик, отметив, что такие руководители на местах оказываются неспособными к нестандартным решениям и ответственным действиям.

Григорий Явлинский признал, что внедрение цифровых технологий в ХХI веке является неизбежным, но, по его словам, «в руках непрозрачной, несменяемой, корпоративно-мафиозной власти эти технологии становятся эффективным инструментом и даже оружием, направленным против свободы и человеческого достоинства».

«Неудивительно, что под коронавирусный шумок 14 апреля в Госдуме приняли законопроект о проведении в Москве эксперимента по внедрению «технологий искусственного интеллекта». Согласно новому закону, с помощью таких технологий теперь можно будет вести фото— и видеослежку за москвичами, а также проводить онлайн-голосование на выборах через полностью подконтрольный властям портал госуслуг», - подчеркнул экономист.

Явлинский считает, что в существующих политических и экономических условиях власть под предлогом «необходимых мер безопасности» может обеспечить всех граждан страны «пропусками в цифровое рабство» и установить над ними тотальный контроль.

«Последние события в России: фактический слом Конституции, перекладывание на регионы ответственности за борьбу с эпидемией, сомнительные попытки применения искусственного интеллекта для контроля за гражданами — самым наглядным образом показывают, что задача создания в нашей стране честной, прозрачной, законной власти, задача построения правового государства, которому можно было бы доверять и которое служило бы людям, становится все более актуальной и неотложной. Выполнить эту задачу могут только сами граждане, объединенные в политическую силу», - заключает политик.