В Подмосковье первый случай заражения коронавирусом выявили в Звездном городке

В Подмосковье первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили в Звездном городке.
В закрытом административно-территориальном образовании Звездный городок находится российский Центр подготовки космонавтов. Всего в Подмосковье зафиксированы случаи заражения коронавирусом в 60 муниципальных образованиях.
По данным подмосковного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Московской области за сутки выявили 467 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество муниципальных образований, в которые появились инфицированные люди, достигло 60.
Всего в регионе, по данным подмосковного Минздрава, на 16 апреля, заразились коронавирусом 3054 человека, 105 пациентов выздоровели. 33 человека умерли.