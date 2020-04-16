В Подмосковье первый случай заражения коронавирусом выявили в Звездном городке

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16 апреля 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минздрав МО

Sergei Mikhailichenko, globallookpress.com

В Подмосковье первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили в Звездном городке.

В закрытом административно-территориальном образовании Звездный городок находится российский Центр подготовки космонавтов. Всего в Подмосковье зафиксированы случаи заражения коронавирусом в 60 муниципальных образованиях.

По данным подмосковного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Московской области за сутки выявили 467 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество муниципальных образований, в которые появились инфицированные люди, достигло 60.

Всего в регионе, по данным подмосковного Минздрава, на 16 апреля, заразились коронавирусом 3054 человека, 105 пациентов выздоровели. 33 человека умерли.