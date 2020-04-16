Краснодарскому краю выделят более 2 млрд рублей для борьбы с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество

16 апреля 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса, в котором принял участие Вениамин Кондратьев.

На прошлой недели в ходе совещания президента страны с главами субъектов шла речь о необходимой финансовой поддержке. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил президенту, что краю необходима дополнительная финансовая поддержка на развертывание специализированных инфекционных коек. Президент поручил подготовить соответствующее письмо в адрес правительства.

Сегодня в время заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса стало известно, что Краснодарскому краю планируется направить дополнительно более 2 млрд рублей.

Напоминаем, что для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией пациентов в крае развернуто уже 1635 коек. К 28 апреля будут оборудованы еще 1704 койки.