Краснодарскому краю выделят более 2 млрд рублей для борьбы с коронавирусом

Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса, в котором принял участие Вениамин Кондратьев.
На прошлой недели в ходе совещания президента страны с главами субъектов шла речь о необходимой финансовой поддержке. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил президенту, что краю необходима дополнительная финансовая поддержка на развертывание специализированных инфекционных коек. Президент поручил подготовить соответствующее письмо в адрес правительства.
Сегодня в время заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса стало известно, что Краснодарскому краю планируется направить дополнительно более 2 млрд рублей.
Напоминаем, что для лечения заразившихся коронавирусной инфекцией пациентов в крае развернуто уже 1635 коек. К 28 апреля будут оборудованы еще 1704 койки.