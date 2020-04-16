Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

За вымогательство 18 млн рублей в Подмосковье задержан полковник Росгвардии

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

За вымогательство 18 млн рублей в Подмосковье задержан полковник Росгвардии
pixabay.com

По подозрению в вымогательстве 18 миллионов рублей в  Московской области задержан полковник Росгвардии.  Подозреваемый силовик хотел получить крупную сумму от предпринимателя "за покровительство".


Источник в правоохранительных органах сообщил, что бизнесмен, у которого сотрудник Росгвардии потребовал денежные средства в размере 18 миллионов рублей, сразу обратился в полицию.

Оперативниками уголовного розыска Истринского района Московской области задержан полковник Альберт Кудряшов и еще один офицер.  В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Материалы уголовного дела уже переданы в военные следственные органы Следственного комитета РФ.

ИЧ

Жаркое из блогов

Американские источники сообщили о пуске с полигона Плесецк ракеты противоспутникового перехвата

Американские источники сообщили о пуске с полигона Плесецк ракеты противоспутникового перехвата

Космическое командование США (U.S. Space Command - USSPACECOM) разразилось по данному поводу специальным заявлением, в котором говорится: Космическое командование США осведомлено и отслеживает испытание в России 15 апреля противоспутниковой ракеты (Direct-ascent anti-satellite - DA-ASAT).

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью