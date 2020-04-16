За вымогательство 18 млн рублей в Подмосковье задержан полковник Росгвардии

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16 апреля 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

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По подозрению в вымогательстве 18 миллионов рублей в Московской области задержан полковник Росгвардии. Подозреваемый силовик хотел получить крупную сумму от предпринимателя "за покровительство".



Источник в правоохранительных органах сообщил, что бизнесмен, у которого сотрудник Росгвардии потребовал денежные средства в размере 18 миллионов рублей, сразу обратился в полицию.

Оперативниками уголовного розыска Истринского района Московской области задержан полковник Альберт Кудряшов и еще один офицер. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Материалы уголовного дела уже переданы в военные следственные органы Следственного комитета РФ.