На Кубани стартует социальная эстафета #ЧеленджДобра2020

Аргументы Недели → Общество

16 апреля 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фонд развития Краснодарского края запускает социальную эстафету среди медийных, известных личностей и всех неравнодушных людей региона, с целью привлечь желающих поддержать нуждающихся людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Это многодетные семьи, люди, потерявшие работу из-за ограничительных, карантинных мер, инвалиды и ветераны.

Илья Шакалов: «Начать эту социальную эстафету хочется с неординарной личности - Алексея Шафтана (многие его знают как МС Леший @mzleshiy). Он понимает толк в организации людей на отдыхе, но он точно знает, как побудить людей объединиться для помощи людям. Этой акцией мы обращаемся к социально ориентированным предпринимателям, блоггерам и СМИ, а также тем, кто имеет прежде всего желание помочь, а форму поддержи каждый выбирает сам. Мы принимаем продукты питания, вещи первой необходимости и все то, что сами посчитаете нужным. Эта Помощь будет направлена указанным категориям населения Краснодарского края. И ещё, если вы не из города Краснодара, а из другого муниципалитета, везти в краевую столицу не надо, главное, сообщите нам о вашей готовности и специальные люди приедут к вам и передадут нуждающимся в вашем городе/районе/станице. Спасибо всем, кто нас поддерживает! Телефон Фонда развития Краснодарского края +7(988)240-27-26 или мой аккаунт @shakalov_ilya

Дарите Добро, будьте с нами, оказывайте помощь, рассказывайте о своих добрых делах и отмечайте нас: @shakalov_ilya @kubanskaya_semya