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16 апреля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

16 апреля - важная дата в истории Великой Отечественной войны. Ровно 75 лет назад началась Берлинская операция. Тяжелые бои красноармейцы вели 23 дня.

"Цель операции заключалась в том, чтобы разгромить немецкие войска на берлинском направлении, овладеть столицей Германии и с выходом на р. Эльба войти в соприкосновение с армиями союзников. Ее замыслом предусматривалось нанести несколько ударов в широкой полосе, окружить и одновременно рассечь вражескую группировку на части и уничтожить их по отдельности. К проведению операции Ставка ВГК привлекла 2-й и 1-й Белорусские, 1-й Украинский фронты, часть сил Балтийского флота, 18-ю воздушную армию, Днепровскую военную флотилию – всего до 2,5 млн человек, 41 600 орудий и минометов, 6300 танков и САУ, 8400 самолетов", - сообщается на сайте Минобороны РФ.

В ходе боев Красная Армия взяла Берлин столицу Третьего рейха. Фашистам пришлось капитулироваться.

Сегодня Российское историческое общество опубликовало уникальные архивные документы, посвященные Берлинской операции. Среди них — донесение маршала Георгия Жукова, который командовал Первым Белорусским фронтом, Иосифу Сталину. В записке от третьего мая 1945 года подробные данные о самоубийстве Гитлера и Геббельса, а также показания свидетелей.

В 2020 году Парад победы может быть с 9 мая перенесен из-за пандемии коронавируса.