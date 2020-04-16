Депутат из Челябинска предложил изменить механизм монетизации льгот

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16 апреля 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Депутат Анатолий Литовченко. Фото предоставлено пресс-службой

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Анатолий Литовченко выступил с инициативой об изменении механизма предоставления социальных льгот отдельным категориям граждан.

Свое обращение депутат Госдумы направил на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова и председателя Фонда социального страхования РФ Андрея Кигима.

Речь идет о поправках в закон «О государственной федеральной помощи». Парламентарий предложил обсудить возможность увеличения сроков подачи заявления о возобновлении предоставления набора социальных услуг в случае, если человек оказался в сложной жизненной ситуации.

- Сейчас ветераны, участники боевых действий, инвалиды могут «монетизировать» льготы - то есть заменить их на денежный эквивалент. Сделать выбор между денежной и натуральной формой получения льгот можно раз в году - строго до 1 октября. Но есть конкретный случай: человек написал заявление на компенсацию, а через месяц получил инфаркт и остро нуждался в дорогостоящем лечении. Однако на льготные лекарства теперь может рассчитывать лишь в следующем году, - пояснил Анатолий Литовченко.

По его словам, должен быть определен перечень болезней, жизненных обстоятельств, когда можно переходить с денежных выплат на соцпакет и наоборот. Причем в удобное для заявителя время.