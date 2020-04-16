Зеленский назначил бывшего «афганца» советником по Крыму

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16 апреля 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Сергей Куницын, советник Офиса Зеленского, фото an-crimea.ru

Сергей КУНИЦЫН – дважды председатель Совета министров Крыма - стал советником Офиса президента ЗЕЛЕНСКОГО.

КУНИЦЫН рассказал, что от него ждут советов по, как он выразился «деоккупации Крыма». Какими деоккупационными навыками и умениями обладает господин КУНИЦЫН в сообщениях не уточняется. Официально известно лишь, что он в составе советской армии деоккупировал Афганистан, где был ранен и позже возглавил движение ветеранов той войны (его крымское отделение).

В интервью, которое КУНИЦЫН дал в конце 2019 года, он рассказал о ситуации двухлетней давности, когда не смог приехать в Крым на похороны матери. «Мне друзья позвонили и сказали: «Командир, не приезжай. Похоронить дадим, а потом – в подвал».