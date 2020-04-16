Статистика по COVID-19 в России: куда нас выведет кривая

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16 апреля 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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Не утихают споры по поводу возможных сценариев развития ситуации, связанной с пандемией коронавируса в России. Своими наблюдениями по поводу происходящего поделился доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и в Институте биологии гена РАН Константин Северинов.

Молекулярный биолог считает, что развитие происходящих событий предсказать очень сложно.

«С одной стороны, никаких научных способов понять, как все будет развиваться, пока нет. Все это гадание на кофейной гуще. С другой стороны, все, что происходит в соседних странах, показывает: мы ничем не отличаемся от других людей. Для вируса мы все - просто куски мяса», - отмечает профессор. По его словам, российская медицина довольно эффективна еще с советских времен, но, как считает специалист, «чудес все-таки не бывает, хоть в них и очень хочется верить».

Константин Северинов приводит свой взгляд на статистику заболеваний в Москве и других российских регионах.

«Представьте, что Москва — это такое тесно связанное сообщество людей. И Торжок — тоже такое сообщество, только гораздо меньшее по размеру. Внутри Торжка и внутри Москвы люди встречаются друг с другом, с членами своего сообщества, чаще, чем за их пределами. Во многих странах, в частности в Америке, сглаживание кривой числа заболевших связано с тем, что в разных городах инфекция началась в разное время. Где-то — только началось, где-то — пик, но, когда вы все это суммируете и показываете статистику на уровне всей страны, возникает видимость выполаживания. Я использую этот термин в значении выхода числа заболевших и инфицированных на плато. Сегодня российская статистика — это фактически только статистика Москвы», - считает биолог.

Как отмечает специалист, эффективные карантинные меры неизбежно должны привести к выполаживанию кривой в том месте, где они применяются, но «разные карантинные меры по-разному применимы к разным странам, разным городам, разным людям». Ученый также обратил внимание на тот факт, что «эффективность мер будет зависеть от того, что власть готова дать людям, теряющим средства к существованию».