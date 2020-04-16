На Кубани магазины продолжают нарушать карантин

Аргументы Недели → Общество

16 апреля 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Деятельность магазина приостановлена в г. Кореновске, в соответствии с решением суда.

Рассмотрев протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности по организации торговли в помещении магазина «Магнит Косметик», расположенного в торгово-развлекательном центре «Квартал».

Судебный пристав-исполнитель отдела по г.Кореновску и Выселковскому району УФССП России по Краснодарскому краю Геворк Овсепян немедленно выехал по указанному адресу и опечатал двери магазина. Срок приостановления - двадцать суток.

Следует отметить, что в масштабах края аналогичные принудительные меры на сегодняшний день применены в отношении более 50 коммерческих объектов, продолжающих функционировать невзирая на колоссальный риск для здоровья персонала и посетителей.