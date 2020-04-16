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Дожили. На российских улицах начали отбирать еду, как в Рио-де-Жанейро

Коронавирус обнажил внутреннее говно человечества

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Дожили. На российских улицах начали отбирать еду, как в Рио-де-Жанейро

По информации российских СМИ, в апреле в городах страны участились кражи у граждан продуктов питания. Отбирают пакеты с едой прямо у магазинов. Причём делают это не только рецидивисты, но и ранее законопослушные граждане.

В группе риска находятся пожилые люди, женщины и дети. Голод стирает все нравственные ограничения, которые были даже у преступников.  Пополнили криминальные ряды мигранты, оставшиеся в России без работы. Депортировать их на родину нет возможности, потому что родина, как всегда, от них отвернулась, а кормить в России их пока не собираются. Как правило, эта категория продуктовых грабителей ходит шайкой.

Ну и достаётся, конечно, курьерам, доставляющим продуктовые заказы. Запах горячей пиццы или пирогов вдвойне притягивает к ним грабителей. А ведь коронавирус только начался, мы сидим всего лишь первый месяц в режиме самоизоляции. То ли ещё будет?! Судя по фильмам-предсказаниям "Заражение" или "Эпидемия", в трудные для страны времена в людях обостряются нечеловеческие инстинкты, на поверхность всплывает всякая мразь, мародёрщина. Вот почему американцы закупают не туалетную бумагу, а оружие, потому что полиция не приедет на вызов, когда вас придут убивать ради банки тушенки. Вот уж, действительно, дожили.

Но только не все превращаются в законченную мразь даже в самые сложные времена. Вспомним блокадный Ленинград, где умирающие люди делились последним куском хлеба и кружкой кипятка. Вот этого повторять бы не хотелось.

ПВ

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