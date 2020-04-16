Синоптики: Москву ожидает «дно барической воронки»

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16 апреля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что москвичей и гостей столицы в четверг, 16 апреля, ожидают резкие перепады атмосферного давления, а также пасмурная дождливая погода.

«Будет ненастный, ветреный, сырой, холодный день. Будет облачно, временами осадки, преимущественно в виде дождя, но местами может примешиваться и мокрый снег», - высказал он.

Синоптик отметил, что интенсивность осадков увеличится после 15.00. При этом в столице обещают юго-западный — западный ветер от 5 до 10 метров в секунду с усилением до 15 метров, температуру от 4-6 градусов в Москве и 2-7 – в области, а атмосферное давление будет более чем на 20 единиц ниже нормы - 724 миллиметра ртутного столба.

«... дно барической воронки, это аномально низкое атмосферное давление», – пояснил он.