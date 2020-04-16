Больницы, аптеки , магазины , полицейские , гастарбайтеры , бордюры. Репортаж с московских улиц

Журналист Вячеслав Немышев подготовил видеорепортаж, о жизни столицы в период эпидемии.
Аргументы Недели → Общество 13+
16 апреля 2020, 00:35 [ «Аргументы Недели» ]
Журналист Вячеслав Немышев подготовил видеорепортаж, о жизни столицы в период эпидемии.
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