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Больницы, аптеки , магазины , полицейские , гастарбайтеры , бордюры. Репортаж с московских улиц

, 00:35 [ «Аргументы Недели» ]

Больницы, аптеки , магазины , полицейские , гастарбайтеры , бордюры. Репортаж с московских улиц
фото: соцсети

Журналист Вячеслав Немышев подготовил видеорепортаж, о жизни столицы в период эпидемии.

АОл

В мире

Билл Гейтс прокомментировал решение Дональда Трампа остановить финансирование ВОЗ

Билл Гейтс прокомментировал решение Дональда Трампа остановить финансирование ВОЗ

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии COVID.

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