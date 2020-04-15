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В Минздраве прогнозируют снижение числа заразившихся коронавирусом в Москве в первой половине лета

, 22:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Минздраве прогнозируют снижение числа заразившихся коронавирусом в Москве в первой половине лета
pexels.com

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико предполагает снижение числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Москве в первой половине лета, в июне - июле.

Эксперт подчеркнул, что спад COVID - 19 пойдет при условии соблюдения всех мер профилактики и безопасности.
Николай Брико отметил, что если все меры будут соблюдаться, то в конце апреля или начале мая будет переломный момент, который позволит выйти сначала на плато и потом уже перейти к периоду спада эпидемиологической угрозы.

Главный эпидемиолог Минздрава заявил в эфире телеканала "Доктор":  "Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение в июне - июле". Брико отметил, что другие российские регионы запаздывают по заболеваемости на две-три недели от Москвы, и в этом "нет ничего необычного".

Эпидемиолог заявил о необходимости внедрить специальную систему, которая будет сдерживать распространение коронавируса и предупреждать новые случаи.

В Москва выявлено больше всего зараженных COVID, в сравнении с другими регионами РФ. Согласно последним данным, в столице заражены почти 15 тысяч человек.

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