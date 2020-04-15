Что такое виниры и с чем их едят

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15 апреля 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

фото: соцсети

Ни для кого не секрет, что красивая и здоровая улыбка играет важную роль при формировании какого-либо общего впечатления о человеке. Особенно важна эта деталь для медийных личностей: ведь они так часто появляются на публике. Сейчас все большую популярность набирает «голливудская улыбка», которую делают при помощи виниров. Что же такое эти виниры? Об этом рассказала амбассадор стоматологий от Роспотребнадзора «Здоровая нация» Луиза Автандилян.

Виниры – это фарфоровые или керамические накладки, замещающие внешний слой зубов. Благодаря ним можно корректировать форму и цвет настоящих зубов. Виниры — это не имплантаты, с чем их часто путают. Винир ставиться на свой зуб как защитный колпак, а имплант устанавливается полностью вместо зуба, когда его приходится удалять. Имплант – необходимость, виниры – больше эстетика. Кроме этого, о винирах ходят множество других мифов и вопросов, на которые мы сейчас ответим.

Виниры устанавливают только на передние зубы?

Нет, виниры ставятся на все зубы, не только на «зону улыбки», в том числе и жевательные шестерки.

Виниры быстро портятся?

Нет, виниры не темнеют, не желтеют и зуб под ними не портиться. Такое может происходить, если вместо винир вам установили так называемые «композитные реставрации». Сейчас, когда виниры стали достаточно популярны, много где можно встретить рекламу, где вам предлагают их установить по достаточно низкой цене. Так вот, это и есть композитные реставрации. Они отличаются от виниров прежде всего ценой. Кроме этого, в отличие от них, реставрации — это не качественная керамика, поэтому они как раз могут и темнеть, и желтеть. С качественными керамическими винирами же такого не произойдет, и уж тем более, зубы под ними не гниют и не портятся.

Перед установкой винир нужно обтачивать зубы?

Нет, виниры — это «защитный колпак» и перед его установкой стачивать зубы не требуется.

Виниры бывают только неестественно белого цвета?

Нет, виниры бывают разными. Если давным-давно, когда их только начали делать, они давали эффект только идеальной и ослепительно белой «голливудской улыбки», то сейчас они вышли на совершенно другой уровень. Стоматолог вместе с пациентом может подобрать цвет винир под ваши зубы, чтобы все выглядело естественно и красиво.

Можно ли снять виниры и вернуть «свои зубы»?

Нет, обратный ход в таком случае невозможен. Но по своему опыту могу сказать, что я не встречала еще ни одного человека, кто бы захотел это сделать.

Но не стоит забывать самое важное, что то, какой у вас будет результат зависит от профессионализма врача, к которому вы обратились на установку. Только грамотный специалист учтет все ваши пожелания и показания, поможет подобрать вам цвет и исправит те малые дефекты, которые вас не устраивали, чтобы достичь по-настоящему красивой улыбки.