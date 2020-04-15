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Эдгард Запашный стал жертвой мошенника

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эдгард Запашный стал жертвой мошенника
фото: pixabey

Известный дрессировщик Эдгард Запашный стал жертвой телефонного мошенника. Злоумышленники смогли увести у него 50 тысяч рублей.

Об инциденте Запашный сообщил в своих соцсетях. По его словам, он получил в один из мессенджеров сообщение от своего приятеля, бойца Алексея Олейника с просьбой перевести вышеуказанную сумму. Руководитель цирка не обратил внимания на номер и сделал перевод.

"Ощутил обиду лишь потому, что такая тварь никому и никогда не поможет. Он просто украл деньги". Дрессировщик пояснил, что часто отправляет деньги на благотворительность.

Также дрессировщик написал, что все же позвонил Олейнику в США. Спортсмен заявил, что не просил денег у приятеля.

СЕ

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