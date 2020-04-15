В Челябинск прибыл гуманитарный груз с масками и защитными костюмами

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Гранада Пресс

На Областной аптечный склад поступило 2 миллиона аптечных масок, 50 тысяч масок с повышенной защитой и 5 тысяч защитных костюмов для медиков.

Все медицинские изделия будут распределены по южноуральским больницам. Гуманитарный груз оплатила Русская медная компания. Как сообщали «Аргументы недели», в 13 апреля компания закупила для медицинских учреждений Челябинской области 1,5 миллиона масок и 150 тысяч перчаток, 20 тысяч защитных костюмов и 3 тысячи очков. В ближайшие дни регион получит еще две аналогичные партии. Всего РМК поставит на Урал свыше 100 тонн медицинских изделий: масок, лицевых щитков, медицинских очков, защитных костюмов, антисептиков, бесконтактных термометров. Груз поровну разделят между Свердловской и Челябинской областями.

Напомним, по данным на 15 апреля, в Челябинской области заразились коронавирусом 55 человек, 22 из них уже выписаны из больниц.



