Ростуризм посоветовал туристам, как вернуть деньги в связи с отменой из-за COVID туров

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15 апреля 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ростуризм

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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) объяснило туристам, как можно вернуть деньги за неиспользованные туры из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным Ростуризма, распоряжением правительства РФ от 4 апреля туроператорам, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, предоставлена возможность использовать накопленные средства фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора для возврата денежных средств туристам за туристские продукты в страны, в которых введены ограничения по причине эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией (период путешествия - с даты введения ограничений до 1 июня 2020 года.

Как пояснили в Ростуризме, непосредственное решение об использовании средств ФПО принимает сам туроператор посредством направления соответствующего уведомления в Ассоциацию «Турпомощь».

Туроператоры, которые не проинформировали об использовании ФПО, осуществляют возврат денежных средств туристам из собственных средств в общем порядке, установленном законодательством РФ.

В целях оказания дополнительной поддержки таким туроператорам предусмотрена возможность переноса (отсрочки) ежегодного взноса за 2020 год в ФПО до 15 апреля 2021 года.