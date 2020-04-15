Если гости в Крыму не предприняли меры самоизоляции, то их привлекут к ответственности, вплоть до уголовной

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15 апреля 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

И сделают это, как обещает глава Сергей АКСЕНОВ на заседаниях оперативного штаба «со всей пролетарской ненавистью».

Сегодня выяснилось, что из 5002 памяток, выданных гражданам, въехавшим в Крым из других регионов, только 20 человек выполнили предписанные в памятках условия – сообщили о месте жительства в Крыму и подтвердили тем самым, что гости предприняли меры самоизоляции.

«Так не пойдет!», - эмоционально отреагировал на доклад министра труда Сергей АКСЕНОВ и добавил, что считает это обманом.

«Это говорит о безответственном отношении всех, кто приезжает в Крым», - добавила докладчик.

АКСЕНОВ велел «рассмотреть вариант привлечения по максимальной планке к административной ответственности» вплоть до уголовной.

Глава Крыма напомнил, что случаи заболевания коронавирусом в Крыму в большинстве своем завозные.