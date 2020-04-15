Пандемия коронавируса может увеличить в России число инвалидов

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15 апреля 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Одним из последствий пневмонии, которую вызывает COVID-19, может стать фиброз легких, что часто приводит к дыхательной недостаточности и нарушению функций органов, а также может стать показанием для присвоения человеку инвалидности.

Стойкая дыхательная недостаточность различных степеней входит в перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, а также нарушений функций органов и систем организма, которые берутся за основу для признания человека инвалидом согласно постановлению правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 14.11.2019) «О порядке и условиях признания лица инвалидом».

Когда COVID-19 развивается по худшему варианту и возникает фиброз в легких, получение инвалидности будет зависеть от функциональных особенностей сохранившихся органов дыхания, рассказывает профессор кафедры госпитальной терапии № 2 лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

- Если большой объем легких поражен, то может потребоваться постоянная кислородная поддержка, — уточнил профессор. - Впрочем, у многих людей легкие могут компенсировать такие состояния.

Карабиненко сообщил, что в тяжелых случаях пациенту придется приобрести кислородный концентратор - аппарат для выделения молекул кислорода из окружающей атмосферы. Такой прибор, по словам врача, был у известного актера и режиссера Олега Ефремова. С помощью этого устройства он смог прожить еще восемь лет.