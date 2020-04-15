Владелица сети кафе «Андерсон»: «Обещания, данные президентом публично, не выполнены»

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15 апреля 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Настоящее время

Фото: Pixabay

Анастасия Татулова, основательницаобратившаяся к Владимиру Путину на встрече с предпринимателями, рассказала, что никакой помощи она за это время не получила.

Выслушав Татулову, президент обещал направить к ней людей, которые занимаются разработкой мер поддержки бизнеса. Также было сказано, что будут реализованы некоторые идеи предпринимательницы.

Прошло три недели, однако ничего не происходит. Кроме того, что Татулову вычеркнули из всех комиссий с участием чиновников, в которых она должна была заседать. «Наверное, я лишнего сказала», - сделала вывод Татулова. «Мы постоянно читаем про какие-то меры, но, к сожалению, меня и мой бизнес не касается ни одна из этих мер», - добавила она.

Анастасия Татулова предполагает, что к зарабатыванию денег кафе сможет вернуться только к середине июля. И это в лучшем случае.

«Самое тяжелое время точно впереди, и нам надо понимать, что после этого точно, знаете, как в «Мафии», скорее всего, много кто не проснется. И как-то нужно будет в этом жить. И даже те, кто проснется, они после этого будут очень долго и сложно выживать. И без изменений государственных – налоговой системы и всего остального, – то, о чем я пыталась сказать президенту, это выживание обречено. Сейчас просто проще ликвидироваться и обанкротиться», - заявила Татулова.