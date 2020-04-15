Краснодарский край снизил темп роста заболеваемости коронавирусом

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15 апреля 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кубань находится на 8 месте в рейтинге “самых болеющих” коронавирусом регионов. Строгий карантин и бдительность гостей и жителей края поспособствовали этому.

По данным краевого оперативного штаба, за последние сутки в крае было выявлено 24 новых случаев заражения COVID-19. Всего опасное заболевание обнаружено у 239 человек, 40 из них уже выздоровели. От смертельного вируса умерли три жителя региона.

На сегодняшний день, список лидирующих регионов по числу заболеваемости коронавирусом выглядит так

Москва (14776)

Московская область (2587)

Санкт-Петербург (929)

Республика Коми (402)

Нижегородская область (339)

Ленинградская область (298)

Мурманская область (265)