Путин предложил включить в число предприятий МСБ, пострадавших из-за кронавируса COVID, непродовольственные магазины

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15 апреля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин сегодня на совещании с членами правительства РФ предложил включить в число предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за коронавирусной инфекцией COVID, непродовольственные магазины.

Глава государства предложил обеспечить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей прямую финансовую помощь со стороны государства для выплаты заработных плат в апреле и мае. Но при таком условии - не увольнять работников, сохранить не менее 90 процентов от штатной численности сотрудников на 1 апреля.

Путин призвал кабмин организовать дистанционную подачу заявлений на получение помощи без очередей в течение с месяца с 1 мая. Если предприятие соответствует требованиям, то выплату за апрель оно должно получить с 18 мая, а за май - в июне.