В России возбуждено уголовное дело из-за фейка о коронавирусе

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15 апреля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении интернет-издания «Русь сидящая» за публикацию фейковой информации о коронавирусе. Дело возбудили после того, как на сайте организации 9 апреля появилась информация о якобы 30 заключённых колонии в посёлке Топорок Новгородской области, заболевших коронавирусной инфекцией.

По данным СКР, эта информация не соответствует действительности. «Возбудить уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации о 30 случаях заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в ФКУ КП-6 УФСИН России по Новгородской области, по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК России», — говорится в постановлении.

По факту произошедшего продолжается расследование.

Ранее в Санкт-Петербурге СК возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в сообществе соцсети «ВКонтакте».

Интернет-издание «Русь сидящая» - проект Благотворительного фонда помощи осуждённым и их семьям, включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 07.05.2018.