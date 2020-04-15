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В Москве десятки тысяч водителей испытали на себе пропускной режим

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

В Москве десятки тысяч водителей испытали на себе пропускной режим
фото: pixabey

В Москве и области начал действовать пропускной режим. Разрешение на передвижение нужно всем, кто хочет воспользоваться личным или общественным транспортом. Нововведение уже успели прочувствовать тысячи водителей, которые этим утром пытались въехать в столицу.

На Волгоградском проспекте ГИБДД перекрыла только одну полосу из четырех. Электронные пропуски проверяют одновременно около десяти госавтоинспекторов. Блокпост появился здесь в 6 утра, и останавливали абсолютно все машины. Из-за этого образовалась огромная пробка, и тогда решили проверять выборочно. В основном, это машины с номерами из других регионов.

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