Детей в Ялте принудительно поместят в карантинный госпиталь отдельно от родителей

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15 апреля 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

an-crimea.ru

Только вчера Россия вздрогнула от видео подобной ситуации в Краснодаре и вот на подходе Крым.

Сегодня глава Роспотребнадзора Крыма Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ рассказала, что в Ялте, в семье женщины с выявленным коронавирусом, есть дети.

«Двое детей», - уточнила ПЕНЬКОВСКАЯ и пояснила, что вчера родителям вручены постановления о госпитализации в условиях обсерватора.

«Они отказались», - сообщила глава Роспотребнадзора. По ее словам, сразу же в ялтинский суд были переданы материалы с требованием принудительного помещения детей в карантинный госпиталь.

Напомним, что вчера российский интернет облетело видео, где ребенка в Краснодаре медики забирают в обсерватор. Малыш плачет, говорит, что боится. И есть чего бояться – сцена напоминает кадры из фильма-апокалипсиса: боксированная машина, боксированные носилки и врачи в герметичных костюмах-скафандрах.