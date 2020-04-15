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На четырехлетнюю девочку, оставленную под присмотр больной бабушки, упала тумба с телевизором

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

На четырехлетнюю девочку, оставленную под присмотр больной бабушки, упала тумба с телевизором
an-crimea.ru

Четырехлетняя девочка осталась дома под присмотром бабушки, за которой, в свою очередь, требуется присмотр.

Следственный комитет сообщает, что трагедия случилась 14 апреля в пгт Черноморское.

Установлено, что в день трагедии отец девочки отправился в магазин, оставив дочку под присмотром прабабушки, которая самостоятельно не может передвигаться. Мама девочки в это время находилась на работе. В его отсутствие на ребенка упала тумба с телевизором. С тяжелой травмой головы ребенок был доставлен в больницу, где скончался в отделении реанимации. 

 

ГБ

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